İmamoğlu vizyonu anlatıldı: Hizmetler aksamıyor

İBB, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetimi altında 2019 yılından bu yana hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamalarını kamuoyu ile paylaştı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki basın toplantısında, 2019’da başlayan ve devam eden sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Demir, İBB’nin 2019’dan bu yana öğrencilere 42 milyar TL’nin üzerinde destek sağladığını açıkladı.

Kent Lokantaları’nın yanında İBB’nin kreş ve yurt yatırımlarına dair bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda, İBB’nin sağladığı emekli pazar desteği, askıda fatura ve yenidoğan destek paketi gibi uygulamalarla ilgili güncel rakamlara yer verildi.

“Ekrem başkanımız umudunu yitirmiyor. Silivri’de de halkımızın refahı için çalışmaya devam ediyor” diyen Aslan, Türkiye’de sosyal adaletsizlik ve ekonomik kriz döngüsünden çıkmanın tek yolunun ‘halkçılık’ olduğuna vurgu yaptı. Aslan, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının yapımına başlanması için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının beklendiğini anımsattı.