İmamoğlu yaptıkları hizmetleri paylaştı: “Daha niceleri Türkiye için olacak”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamasında, "2019 İstanbul için milattır. Bu tarihten itibaren ihmal edilmiş tüm konular bizim asli meselemiz olmuştur. İstanbul tarihinin en çok metro yapan yönetimi olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha niceleri Türkiye için olacak" ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, 2019-2025 yılları arasında ulaşıma yönelik gerçekleştirilen yatırımlar da sıralandı. Buna göre, yeniden başlatılan metro projeleri kapsamında toplam 65,1 kilometre uzunluğunda 6 metro hattı tamamlanırken, 62,1 kilometre uzunluğunda 8 metro hattının yapımının sürdüğü belirtildi.

Otobüs ve metrobüs alanında ise 252 yeni metrobüsün filoya dahil edildiği, 64,1 kilometrelik metrobüs yolunun yenilendiği ve 3 bin 41 özel halk otobüsünün teknolojiyle dönüştürüldüğü aktarıldı.

Deniz ulaşımında yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 deniz taksisinin hizmete alındığı, 33 kişilik deniz dolmuşlarının seferlere başladığı ve 11 yeni deniz hattının açıldığı kaydedildi.

Ayrıca, kent genelinde 297 caddenin ve 194 kavşağın düzenlendiği, toplam 8,25 milyar TL’lik ulaşım yatırımı yapıldığı ve 120 bini aşkın araç kapasitesine sahip otoparkın hizmete sunulduğu belirtildi.