İmamoğlu yüz yüze savunma istemişti: Mahkeme kararından döndü

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, “ihaleye fesat” iddiasıyla yargılanan Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Savunmamı SEGBİS ile değil yüz yüze yapmak istiyorum” talebini, geçtiğimiz duruşmada kabul etti. Ancak mahkeme, duruşmada verdiği kararından rücu ederek İmamoğlu’nun 24 Ekim’de görülecek duruşmaya, SEGBİS ile katılım sağlaması yönünde karara vardı. Mahkemenin kararına itiraz eden İmamoğlu, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sundu. İmamoğlu, kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve dilekçe ekiyle mahkemeye sunulan talebinde şu ifadelere yer verdi: Hakkımda 2023 yılının başında açılmış olan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmekte olan dava sürecinde, dosya tamamlanmış ve mahkemenin tayin ettiği iki ayrı bilirkişi heyet raporuyla da ihaleye fesat suçunun oluşmadığı ve bir kamu zararı bulunmadığı ortaya konmuş olmasına rağmen, bir karar vermeyi bırakın, savcılık tarafından esas hakkındaki mütalaanın dahi 20 Kasım 2024 tarihinden bu yana verilmemiş olması nedeniyle, maalesef sürekli ertelenen bir dava süreci ile karşı karşıyayım. Karşı karşıya kaldığım bu ‘yargılanamama’ nedeniyle, sayın mahkeme huzurunda bizzat hazır bulunarak kendimi ifade etmek istiyorum.” Öte yandan İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası CHP’nin 26 Mart’ta Şişli’de düzenlediği mitinge katıldığı için 10 gence açılan dava 13 Şubat’a ertelendi.