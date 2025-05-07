İmamoğlu’ndan 354 sayfalık dava dilekçesi: 'Bu karar siyasidir!'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:54

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:56

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin diplomasını iptal etme kararına karşı, İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne 354 sayfalık kapsamlı bir dilekçe sundu. Dilekçede, iptal kararının “hukuki değil, siyasi” olduğu vurgulanırken, uygulamanın Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu savunuldu.

“YOK HÜKMÜNDEKİ KARAR”

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından sunulan dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun yetkisini aştığı ve “yok hükmünde” bir karar aldığı vurgulandı. “Bu işlem, yetki gaspıdır. Siyasi hesaplarla alınmış, hukuk dışı bir uygulamadır,” ifadeleriyle kararın geçersizliği savunuldu. İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne sunulan ve ekleriyle birlikte 354 sayfadan oluşan dava dilekçesinde, diploma iptali işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması talep edildi.

"YATAY GEÇİŞ 1990 MEVZUATINA UYGUN"

Dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun 1990 yılında yaptığı yatay geçişin o dönemde yürürlükte olan mevzuata tamamen uygun olduğu vurgulandı. Girne Amerikan Üniversitesi’nin tanınırlığı konusunda o tarihte YÖK tarafından alınmış bir ret kararının bulunmadığı belirtilirken, “Her idari işlem, tesis edildiği dönemin hukukuna göre değerlendirilmelidir,” denildi.

“EN GÜÇLÜ ADAY SAF DIŞI BIRAKILMAK İSTENİYOR”

Dilekçede dikkat çeken bir diğer unsur ise, diploma iptalinin zamanlaması. İptal kararının, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasından sadece üç saat sonra başlatılan bir soruşturmanın ürünü olduğuna dikkat çekildi. “Amaç, İmamoğlu’nun adaylık şartlarını ortadan kaldırarak onu yarış dışı bırakmaktır,” denildi.

“SERBEST SEÇİM HAKKI İHLAL EDİLİYOR”

İmamoğlu’nun hukuka aykırı şekilde üniversite mezunu sayılmamasının, Anayasa’daki serbest seçim hakkının ihlali anlamına geldiği belirtilen dilekçede, “Bu, sadece bir diploma değil; demokrasiyi hedef alan bir saldırıdır” ifadesi yer aldı.

TUTUKLAMA VE MALVARLIĞINA EL KOYMA: SİYASİ OPERASYON MU?

İmamoğlu’nun diploma iptalinden bir gün sonra gözaltına alındığına dikkat çekilen dilekçede

Selahattin Demirtaş'ın tutuklanma süreci de hatırlatılarak, "Muhalif bir siyasetçinin siyasi sebeplerle yargılanıp özgürlüğünden alıkonulması nedeniyle başkanlık seçimleri ve Anayasa referandumu sırasında olması gerektiği gibi siyasi faaliyetlerde bulunamaması ve bunun başta Erdoğan olmak üzere siyasi rakipleri tarafından nasıl avantaja dönüştürüldüğü daha önce AİHM tarafından tespit edilmiştir" denildi.

Ayrıca, hakkında yeni soruşturmaların başlatılması ve şirket malvarlıklarına el konulmasının siyasi hedeflere hizmet ettiğine işaret edildi.

“HUKUKA KARŞI SİYASİ KURGU”

Dilekçede son olarak şu ifadeye yer verildi:

“Bu diploma kararı, en güçlü siyasi rakibin tasfiyesi için organize edilmiş bir senaryodur. Hukuk, siyasetin aparatı haline getirilemez.”

USULE İTİRAZ

Dava dilekçesinde işlemin usule aykırı yönleri şöyle sıralandı:

Üniversite Yönetim Kurulu bu işlemi kurmaya yetkili değildir.

Kararın dayanağı olan İnceleme Komisyonu yetkin değildir.

İdare kararı tebliğ etmekten kaçınmaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN TEBLİĞ AÇIKLAMASI

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra 28 kişinin diplomasının iptalinin ardından İstanbul Üniversitesi'nin kararı tebliğ etmemesi sorularına İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar yanıt verdi.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; İptal kararının neden 50 gündür tebliğ edilmediği sorusu üzerine konuşan Zülfikar, "Nüfus numarası ve güncel adres olmadığı için 28 kişinin güncel adresleri soruldu, tebligat adresleri bekleniyor. Bilgileri olanlar için iptaller geçen hafta başladı" dedi.

İstanbul Üniversitesi tebligat gönderilememesinin gerekçesi olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendilerine iletmemesini gösterdi.

İstanbul Üniversitesi, 50 günlük süre için İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederken, "İptal kararı Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için mi verildi?" sorusuna ise "Üniversitelerin günlük tartışmalarda olması ve bilimsel kalması önemli" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Zülfikar ayrıca kararın siyasi sonuçları olduğu sorusuna ve İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki yüksek lisans diplomasına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.