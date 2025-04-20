İmamoğlu'ndan Çeşmelilere mesaj: En acil ihtiyacımız her alanda adalettir
Çeşme’de 14. Alaçatı Ot Festivali’nin ikinci gününde dün Zeynep Bastık konseri öncesi CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj okundu.
Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin okuduğu mektupta şu ifadelere yer verildi: “Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde cennet vatanımızın bereketi ile her köşesini ne denli mutlu ve kazançlı hale getirilebileceğinin somut halini görmekteyiz. Bu duygularla beni ziyaretinde Lâl başkanımıza ifade ettiğim gibi ülkemizin, milletimizin fırsatları kaçıran değil bütün nimetlerini milletimiz adına adil paylaşımla zenginliğe dönüştürmemiz şarttır. Bu çerçevede en acil ihtiyacımız her alanda adalettir. Adalet ile mutlu, huzurlu ve çok başarılı bir gelecek için çok çalışmalıyız
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Çeşme
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