İmamoğlu'ndan dolar mesajı: "Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz"

19 Kasım 2021 Cuma, 07:34

Merkez Bankası, dün öğle saatlerinde politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Kararın açıklanmasının ardından sert yükselen dolar, 11 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için olduğu gibi İstanbul’un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz"

Türkiye için olduğu gibi İstanbul’un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 18, 2021

Konuya ilişkin bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"23 Haziran 2019’dan bugüne hiç iç borçlanma yapmadık, devraldığımız iç borcun da büyük bölümünü ödedik. Dış kredide ise TL'nin her gün değer kaybetmesi yüzünden İBB'nin uğradığı zarar 12 milyar TL. Bu rakamla Beylikdüzü’nden Çağlayan’a metro yapılabilirdi"

23 Haziran 2019’dan bugüne hiç iç borçlanma yapmadık, devraldığımız iç borcun da büyük bölümünü ödedik. Dış kredide ise TL'nin her gün değer kaybetmesi yüzünden İBB'nin uğradığı zarar 12 milyar TL. Bu rakamla Beylikdüzü’nden Çağlayan’a metro yapılabilirdi. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 18, 2021

"SOSYAL YARDIMLARI ARTIRMA KARARI ALDIK"

Öte yandan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise, sosyal yardım miktarını artırma kararı aldıklarını ve öğrencilere ödenen bursların Aralık'ın ilk haftasında yatırılacağını duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Döviz kuru nedeniyle artan fakirleşmeye karşı sosyal yardımları artırma kararı aldık. Ayrıca, 50 binden fazla öğrencimize burslarının ilk taksidi de Aralık’ın ilk haftası yatacak. İstanbul’da dayanışma her şeye rağmen devam edecek. Gücü olanlar için: https://askidafatura.ibb.gov.tr"