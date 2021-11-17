Son dakika | Düzce'de deprem: İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Düzce'deki deprem üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:02
Son dakika | Düzce'de deprem: İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40’ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'deki deprem üzerine açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İstanbul'da herhangi bir olumsuz gelişme olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı." dedi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Düzce’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kayıp yaşanmamasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşerilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.


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