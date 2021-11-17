Son dakika | Düzce'de deprem: İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:02

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40’ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'deki deprem üzerine açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İstanbul'da herhangi bir olumsuz gelişme olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı." dedi.

Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 17, 2021

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Düzce’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kayıp yaşanmamasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Düzce’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kayıp yaşanmamasını diliyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2021

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşerilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.