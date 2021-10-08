İmamoğlu'ndan "Erdoğan arasa ne söylersiniz?" sorusuna cevap

08 Ekim 2021 Cuma, 13:16

Ekrem İmamoğlu, bir sosyal medya mecrasının YouTube kanalında kendisiyle ilgili sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

İmamoğlu, bir kullanıcının "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz" sorusunada cevap verdi.

İSTANBULLU DA OY VERMEZ

İmamoğlu, gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Soruyu yollayan da Yıldırım. Allah’tan Enes var ben Binali Bey zannettim. Valla bana niye randevu vermediniz Sayın Cumhurbaşkanım derim yani. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Bana randevu vermek Ekrem İmamoğlu’na randevu vermek anlamına gelmez. 16 milyon İstanbulluya randevu vermemek anlamına gelir. Açık söyleyeyim İstanbulluya randevu vermeyene İstanbullu da oy vermez"