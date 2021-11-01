İmamoğlu’ndan ‘mülteci’ uyarısı: İnsanların huzurunu düşünmeksizin hareket etmek talihsizlik

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Almanya'ya İşgücü Göçünün 60. Yılı Etkinliği”nde yaptığı konuşmada, ülkemizde ve dünyada yaşanan mülteci sorununa dikkat çekti.

“Göçü, ciddiye almalıyız” diyen İmamoğlu, “Dünyadaki gelir adaletsizliğini ve bir kısım kaynaklar üzerinden, belli gelir seviyesinin üzerindeki ülkelerin, yaratılan kaosları ve oradaki birtakım çıkarlarını önceleyerek, oralarda yaşayan -ki bunun en önemli merkezlerinden birisi Ortadoğu'dur- insanların huzurunu, sağlığını, güvenliğini düşünmeksizin hareket etmelerini, ben dünyanın 21’nci yüzyılı açısından büyük talihsizlik olarak görüyorum. İnsanların bu tarzda ülkelerinden uzaklaştırmalarına, seyirci kalmadan, müsaade etmeden, tekrar bu insanların kendi yurtlarına dönebilmesi noktasında, en üst seviyede uluslararası iş birliğiyle hareket edilmesini, 21’nci yüzyılda dünya ülkelerinin sorumluluğu olarak görmekteyim. İnşallah bunu hep birlikte başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“DRAMATİK GÖÇÜN TAM GÖBEĞİNDE BİR KENTTE BULUNMAKTASINIZ”

Şu anda da dünyanın her yerinde göçlerin yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya. Ve o 2,5 milyon nüfus, sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus. Yani 1961’den 2021’e konuşmuyoruz. 2021 yılındayız; 2013’lerde, 2014’lerde başlayan bir sürecin, bir anda 2,5 milyona ulaştığını düşündüğümüzde, aslında ne kadar dramatik ve süreci zorluklarla yönettiğimizin bir karşılığıdır diye düşünebiliriz. Dolayısıyla şu anda dünyada ama savaşlar ama belli kıtlıklar üzerinden bir takım gelir adaletsizliği, eşitsizlikler üzerinden oluşan bu göçleri sıkı bir biçimde incelemeli ve bunun üzerine hep birlikte çalışmalıyız.”