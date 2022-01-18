İmamoğlu'ndan sert sözler: Ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım

18 Ocak 2022 Salı, 13:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Çekmeköy - Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı. Gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, 300 metrobüs alımı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattının Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmamasıyla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Ben 32-33 yıla yakındır o bölgede yaşayan birisi olarak bu hatla ilgili ilk vaadi hatırlıyorum. 2003'ün aralık ayıydı. 2004'te yerel seçim var. Bu vaadi; açsınlar AKP arşivlerinde var. O halka ‘hemen seçimden sonra başlıyoruz' diye vermiş bir AKP hükümetinden bahsediyorum. AKP yerel yöneticilerinden bahsediyorum. Yıl 2004, aradan neredeyse 18 sene geçmiş. Ve bu hatta başlanamamış. Biz gelir gelmez çok öncelikli bir hat olarak bu işi ele aldık. Proje ve finansman sürecini tamamladık. Ankara’daki bütün kurum ve kuruluşlarla irtibata geçti arkadaşlar. Bu yaklaşık 9-10 aylık bir iş. Buradan; masada nasıl bekletildiğini, nasıl kenara itildiğini ifade etmeyeceğim. O masalarda oturan insanlar ne yazık ki dün büyükşehirde bazı masalarda oturan insanlardı. O tarafına girmeyeceğim ama kişisel ihtirasın, kişisel kıskançlığın, yani İstanbul’a dair kıskançlığı olan bazı insanların bir hizmeti engelleme yönünde yaptığı kötülüğün bundan daha somut bir örneği olamaz. Bakın yaptığı kötülüğün bundan bunun içinde sayın bakanı kastediyorum, başka yöneticileri de kastediyorum."

"UYARIMI YAPIYORUM"



"Uyarımı yapıyorum; İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz" diyen İmamoğlu, "Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Bana borçlanma, bütçe vs. safsatalarını açmasınlar. Bunu kim onaylamadı onun cevabını versinler. 2020'de Meclis'te oybirliğiyle tiyatro mu yaptılar, onu da merak ediyorum" dedi.

"ERDOĞAN 'İMZALARIZ' DEDİ"

İmamoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Milyon kilometreyi aşmış metrobüslerle ne olurdu biliyor musun, çoktan imzalansaydı, ben sayın Cumhurbaşkanı'na Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin yanında sordum. 'Efendim bunu niye imzalamıyorsunuz, ihtiyacımız var' dedim. 'İmzalarız' dedi. Bütün bu ilişkileri siyasi hırs ve ihtirasla yönetenler ne yaptı; milyon kilometreyi aşmış otobüsleri yerine 300 tane pırıl pırıl tertemiz otobüs hizmet ederdi."

"Kimi cezalandırıyorsunuz, Ekrem İmamoğlu'nu değil ki! Beni ancak üzersiniz, beni değil 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorsunuz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bütçe dersi veririm onlara. Başları döner. Bana bütçe konusunda cevap yetiştirenler Türkiye'nin bütçeleri ne hale geldi ona baksınlar. Döviz artışı, enflasyon... Bugün 100 liralık bütçelerimiz 200 lira olduysa paramız artmadı" diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar? Niye o zaman çıkıp ‘borçlanmanız yok’ demediler?" sorusunu soran İmamoğlu, "Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım!" diyerek tepki gösterdi.