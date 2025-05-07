İmamoğlu'ndan tutuklu gençlere mektup: 'Bu millet yanınızdadır'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 15:28

Güncelleme: 07.05.2025 - 15:28

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan gençlere hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektubunda “Seni en derin ve en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer veren İmamoğlu, tutuklu gençlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları temennisinde bulundu.

İmamoğlu, mektubunda gençlerin demokratik tepkilerini “kimsenin canına, malına zarar vermeden” gösterdiklerini vurgulayarak, “Sen ve arkadaşların; korku duvarlarını yıkarak koca bir millete umut oldunuz. Yalnız değilsiniz, bu millet yanınızdadır” ifadelerini kullandı.

“Daha adil, eşit, umutlu ve güzel bir geleceğe beraber yürüyeceğiz” diyen İmamoğlu, gençlerin mücadelesini sahiplendiğini belirterek “Birlikte başaracağız” mesajı verdi.

Mektubunu “Sevgi ve saygılarımla” diyerek sonlandıran İmamoğlu, mektubun altına “Cumhurbaşkanı Adayı – Silivri” notunu düştü.

İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

Türkiye’nin Umudu Sevgili Genç Arkadaşım; Seni en derin ve en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşman, ailenle ve sevdiklerinle buluşman en büyük dileğimdir. Sen, ülkemizde yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı sessiz kalmadın. Milletin iradesine darbe vurulmasına, demokrasinin ve adaletin rafa kaldırılmasına, geleceğinin elinden alınmak istenmesine karşı anayasal haklarını kullandın. Demokrasiyi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için kimsenin canına, malına zarar vermeden itirazlarınızı dile getirdin. Seninle ve arkadaşlarınla gurur duyuyorum. Ailenin de bu gururu paylaştığından hiçbir şüphem yok. Sen ve arkadaşların; korku duvarlarını yıkarak koca bir millete umut oldunuz. Yalnız değilsiniz, bu millet yanınızdadır. En kısa sürede önce sevdiklerimize, sonra hayalini kurduğumuz Türkiye’ye kavuşacağız. Daha adil, eşit, umutlu ve güzel bir geleceğe beraber yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız. Sevgi ve saygılarımla