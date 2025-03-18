İmamoğlu'nun avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama: Karar yok hükmündedir!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:40

Güncelleme: 18.03.2025 - 19:25

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan resmi duyuruda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının üniversite yönetim kurulu kararyla iptal edildiği belirtildi. Ancak bu karar, kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Konunun hukuki boyutunu İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan açıkladı.

AVUKAT MEHMET PEHLİVAN: 'BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iptal kararının hukuki dayanağı olmadığını belirterek, Üniversite yönetim kurulunun böyle bir yetkisi olmadığını vurguladı. Pehlivan, 2547 sayılı Yök Kanunu'nun 15. maddesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite yönetim kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı olmak üzere kurulmuş bir kuruldur. Yani böyle bir karar alma yetkisi yoktur. İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada üniversite yönetim kurulunun kararından bahsediliyor. Ancak bu kurulun böyle bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ortada iptal edilmiş bir diploma yoktur."

"Bu benim hukuki görüşüm ya da yorumu değil, tamamen kanunun açık bir şekilde ortaya koyduğu bir durumdur. 15. madde açıkça yönetim kurulunun görevlerini belirtiyor ve bu görevler arasında diploma iptali gibi bir yetki yoktur. Dolayısıyla bu karar hukuken yok hükmündedir."

SÜRECİN DEVAMINDA NE OLACAK?

Pehlivan, şu anki aşamada kararın yok hükmünde olduğunu ve hukuki olarak şeklen bir işlemin gerçekleşmediğini belirtti. Konunun yargıya taşınıp taşınmayacağı ya da nasıl bir hukuki süreç başlatılacağı konusunda ise şimdilik bir açıklama yapmadı.