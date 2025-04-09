İmamoğlu’nun babasının yazlığına jandarma baskını yapıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, babası Hasan İmamoğlu’nun Balıkesir’deki yazlık evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Resmî bir açıklama yapılmazken, çevredeki yurttaşlar durumu sonradan öğrendi.
Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde bulunan yazlık evinde, jandarma tarafından arama yapıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İmamoğlu’nun tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yazlık evde yapılan aramada Hasan İmamoğlu’nun evde olmadığı ve jandarma ekiplerinin çilingir çağırarak eve girdiği öğrenildi. Kazdağı Milli Parkı içerisinde kalan bölgede yaşayan ve Cumhuriyet’e bilgi veren yurttaşlar, bölgeye jandarma ekiplerinin gelmesini başta “hırsızlık” vakasıyla ilişkilendirdiklerini ancak durumdan daha sonra haberdar olduklarını söyledi.
Jandarma ekiplerinin yalnızca İmamoğlu’nun yazlık evinde değil hemen yakınında bulunan ve İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir arsada da arama yaptıkları ancak yapılan iki aramada da ekiplerin somut delillere ulaşamadıkları öğrenildi.
Öte yandan aramalara ilişkin jandarma veya yerel yetkililerden resmi açıklama yapılmaması ve konu hakkında hiçbir basın kurumuyla bilgi paylaşılmaması dikkat çekti.
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