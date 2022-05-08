İmamoğlu'nun otobüsündeki Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'

08 Mayıs 2022 Pazar, 12:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı‘nın da katılması tartışma konusu haline geldi. Yıllarca iktidarın politikalarını destekleyen ve özellikle Balyoz, Ergenekon gibi 'kumpas' davalarının medyadaki önde gelen savunucuları arasında yer alan Alçı'yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu takip eden gazetecilerden biri olan Nagehan Alçı, seyahat sırasında çekilen ve tartışma yaratan fotoğrafla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. Habertürk'teki, "Fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na saldıranlar muhalif mi?" başlıklı yazısında Alçı, "Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler" iddiasında bulundu.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu fotoğraf üzerinden İmamoğlu’na saldıran bu sahte muhaliflere iki kötü haberim var. İlkini bugün ikincisini bir sonraki yazıda anlatacağım.

Birincisi şunu tespit edelim... Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde Devlet’in kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu’na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada Devlet’in hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde saldırarak Devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var. Somut örnek vereyim. Bundan daha iki hafta önce Ekrem İmamoğlu’na hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü Türkiye’de istenirse bu dava hemen mahkumiyet ile sonuçlanır. Yargıtay da anında onar. Yani o durumda Ekrem Bey aday falan olamaz. Bunu yapmak zor mu? Hayır 2022 itibariyle hiç de değil. Sadece karar verilip düğmeye basılması yeterli…"