İmamoğlu'nun 'Nagehan Alçı' fotoğrafını eleştirdiği için istifası istenen CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, görevini bıraktı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın da katılması, tartışma konusu haline gelmişti.

Yıllarca iktidarın politikalarını destekleyen ve özellikle Balyoz, Ergenekon gibi 'kumpas' davalarının medyadaki önde gelen savunucuları arasında yer alan Alçı'yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulunmuştu.

Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesi içinde yer almasını eleştirilirken, bazı CHP'li isimler de bu duruma tepkisini göstererek İmamoğlu'nu eleştirmişti.

FOTOĞRAF AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu kişiler arasında yer alan CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede" ifadelerini kullandı.

GÖREVİ BIRAKTI: 'CHP İSTİFASINI İSTEDİ' İDDİASI

Söz konusu paylaşım sonrası partisi tarafından arandığını söyleyen Mete Duringa, istifasının istendiğini anlattı.

Duringa daha sonra partisinden istifa etiğine dair e- Devlet belgesini sosyal medya hesabından paylaşarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Mete Duringa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlayıla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan TİTLE’ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi.

Siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil. Bundan dolayıdır ki, şahsım Mete Durinğa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bizler bu ülkenin savunucusu Atatürk İlke ve İnkilaplarının Askerleri, vatanına, milletine hayır getirecek gençleriz."

"PROFİLİMDE BULUNAN TITLE’I KALDIRMAM İSTENDİ"

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Duringa'nın sosyal medya paylaşımlarının tamamı şu şekilde: