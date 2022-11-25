İmar barışı kaçak yapıları artırdı

25 Kasım 2022 Cuma, 07:24

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeri imar barışının çıkartılacağı söylentisi kıyı bölgelerde kaçak inşaat yapımını artırdı. Belediye ekipleri hergün onlarca binayı denetlemeye başladı.

600 DOSYA BEKLİYOR

İmar Kanunu’na aykırı yapılaşma ile mücadele kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İmar barışı meselesi çok büyük bir sosyal adaletsizliktir” dedi. Kaçak yapılaşma meselesinde inanılmaz bir artış olduğuna dikkat çeken Aras, “Şu anda imar barışı yok. İmar barışı olsa bile geleceğe yönelik çıkmayacağı için imar barışı tarihinden sonra yapılacak her şey kaçak olacak. Zaten şu anda birçok yer mühürlü ve yıkımlar devam ediyor. Bu yıkımlar yüzünden de soruşturma geçiriyoruz, sadece biz değil bütün belediyeler. İmar barışından faydalanıp daha sonra yapı kayıt belgeleri usulüne uygun değil diye iptal edilen şu anda bizde yaklaşık 600 tane dosya var. İlgili bakanlığımız ‘Gidin bunları yıkın’ diyor. İmar barışı meselesi çok büyük bir sosyal adaletsizliktir. Bu beklenti ile şu an kimse bir şey yapmasın, henüz bir yasa çıkmış değil. Bu konuda suç duyurularımız, tespitlerimiz, mühürlemelerimiz, para cezalarımız devam etmektedir. İmar barışı bu topraklar için hiç uygun değil, olmaması gereken hiç gündeme gelmemesi gereken bir konudur” diye konuştu.

769 BİNA YIKILDI

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, son dönemlerde gündemde olan imar barışının gelmesi umuduyla artan kaçak yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Oran, “İlçemiz sınırları içerisinde Çeşme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizce 2013 yılından şu ana kadar toplam 1407 yapı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendi. İşlem yapılan bu yapılardan 769’unun yıkımı gerçekleştirilirken 638 yapının yıkımı da programa alındı. Son dönemde kamuoyunda imar barışı çıkacağı yönünde bir algı oluştu ve bu durum da kaçak yapılaşmaya zemin hazırladı. Bir yasa tasarısı var evet ama henüz bir imar barışı yok. Suç duyurularımız, tespitlerimiz, mühürlemelerimiz ve para cezalarımız devam ediyor. Çeşme’nin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile ilgili mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaçak yapılaşmaya asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2019 yılı mayıs ayı itibarıyla yapılan denetimlerde 1657 adet imara aykırı uygulama tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bu tespit edilen aykırılıklara yasal işlem uygulanmıştır. Tespit edilen imara aykırı uygulamalardan 786’sinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında uygunluğu sağlanmıştır. Geri kalan aykırılıklar için ise mevzuat kapsamında yasal işlemler devam etmektedir. Son dönemde kamuoyunda imar barışı çıkacağı yönünde bir algı oluşmuş ve bu durum da kaçak yapılaşmaya zemin hazırlamıştır” denildi.