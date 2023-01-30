İmar Barışı mağdurları: Hakkımızı geri istiyoruz

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:44

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 13:44

Konak Meydanı’nda bir araya gelen İmar Barışı Mağdurları Platformu üyeleri, 2018 yılında yapılan imar barışı sonrası aldıkları yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi ile yaşadıkları sorunları anlatarak bu iptallerin son bulmasını ve haklarının iadesini istedi.

İmar Barışı Mağdurları Platformu adına açıklama yapan basın sözcüsü Sevda Akyürek, “Devletimizin çıkarmış olduğu imar yasasına dayanarak e-Devlet üzerinden başvurumuzu yaptıktan sonra bize tahakkuk ettirilen ücreti de devletimizin kasasına yatırdık. Bir iki gün içinde ilgili bakanlık bizlere yapı kayıt belgesi verdi. Ancak daha sonra bu belgeler iptal edildi. Ceza, dava ve yıkımlarla karşı karşıya kaldık” dedi. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunmasını isteyen Akyürek, yeni imar barışı yasasının bir an önce meclise gelerek bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

“YENİ DÜZENLEME YAPILMALI”

Akyürek, mağduriyetlerini şöyle sıraladı: “Çoğumuz emekli, kendi yuvasının derdinde olan dar gelirli insanlarız. Bazılarımız belgelerinin iptal edilme haberini muhtarın yazısıyla öğrenmiş orta ve ileri yaşta olup bir kısmımız ise son başvuru süresini gün farkıyla kaçırmış veya ücretini maddi imkânsızlık yüzünden o an ödeyememiş dar gelirli insanlarız. Amacımız; tüm siyasi partilere, milletvekillerine, devlet kurumlarına, sesimizi duyurarak yaşadığımız bu sıkıntılara bir an önce çözüm bulunması için elimizden geleni yapmaktır. Bizler devletimizi seviyoruz ve devletimizden çözüm bekliyoruz. Kendi tapulu yerlerimizde bulunan, imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgesi aldığımız yuvalarımız için alınan yıkım kararları durdurulmalı ve hakkımızda açılan davalar, cezalar iptal edilmeli ve yeni bir düzenleme ile bu yaşanan sorunlar çözülmelidir.”