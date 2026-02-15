İMO İstanbul’da 42 yıl sonra AKP'ye yakın isim kazandı

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimleri sonuçlandı. 50. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerini AKP’ye yakın olan Uygarlık Mühendisleri Grubu, 42 oy farkla kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Uygarlık Mühendisleri Grubu: 2.347 oy
- Çağdaş Mühendisler Grubu: 2.305 oy
Seçim sonuçlarının resmîleşmesinin ardından yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yaparak kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde:
Ömer GÜL Osman A. KORKMAZ
Hüseyin YILDIRIM
Süleyman OYAN
Semanur YER M
Fatih ÇAKIR İ.
Ethem MIZRAK
Nuri ÇAKAL
Mustafa CEVAHİROĞLU
Serkan KAYA
Uğur TEKİN
Hüseyin UZUN
Mutlu Çelebi SELVİ