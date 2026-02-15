Cumhuriyet Gazetesi Logo
İMO İstanbul’da 42 yıl sonra AKP'ye yakın isim kazandı

15.02.2026 19:36:00
İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerini 42 yıl sonra ilk kez AKP’ye yakın isim kazandı. Yeni başkan Mustafa Keleş oldu.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimleri sonuçlandı. 50. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerini AKP’ye yakın olan Uygarlık Mühendisleri Grubu, 42 oy farkla kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Uygarlık Mühendisleri Grubu: 2.347 oy  
  • Çağdaş Mühendisler Grubu: 2.305 oy

Seçim sonuçlarının resmîleşmesinin ardından yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yaparak kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde:

Ömer GÜL Osman A. KORKMAZ

 Hüseyin YILDIRIM 

Süleyman OYAN 

Semanur YER M

Fatih ÇAKIR İ.

Ethem MIZRAK

 Nuri ÇAKAL 

Mustafa CEVAHİROĞLU 

Serkan KAYA 

Uğur TEKİN

 Hüseyin UZUN 

Mutlu Çelebi SELVİ

