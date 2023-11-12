İMO Kahramanmaraş binası 'rezerv alanı içinde' olduğu için tehlikede: Deprem değil rant yıkacak

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi dün geniş katılımla “Her yönüyle deprem” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya İMO Hatay Şubesi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman temsilciliklerinin yanı sıra depremzede aileler ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan İMO Ankara Şubesi Başkanı Bülent Tatlı, Türkiye’deki konut krizine değinerek “Kriz, konut yetersizliğinden ya da boş arsa bulunamamasından kaynaklanmıyor. Krizin temelinde konut üretiminin yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına göre planlanmaması, inşaat sektörünün sermaye aktarımı mekanizmasına dönüştürülmesi nedeniyle belirli kesimlerin elinde toplanmasında yatıyor” dedi. Siyasi iktidarın, konut krizini çözmek istiyorsa seçime odaklı rant projelerini bir yana koyması gerektiğini kaydeden Tatlı, “Çözüm için kamucu bir anlayış ve uzun süreli bir planlama gerektiğine” işaret etti.

İMO Kahramanmaraş Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran ise konuşmasında yakın zamanda Meclis’ten geçen Kentsel Dönüşüm Yasası’na tepki göstererek, “Depremin yıkamadığı binamız, yeni yasa ile rezerv alanı içinde olduğu için yıkılabilir” dedi.

‘12 GÜN NÖBET TUTTUM’

Kahramanmaraş’taki Ezgi Apartmanı enkazında oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu da çalıştaya katıldı. Cumhuriyet’e konuşan Göksu, “Kapıcımız apartmanın altındaki işyerinin binayı delik deşik ettiğini söyledi. 12 gün boyunca nöbet tutarak, kesilen kolonu, perde duvarlarında açılan 50 santimetre çapındaki karotları tespit ettim. Ruhsatsız yük asansörünün motorunu buldum. Bilirkişi raporunda işyeri sahipleri S.K. ve M.P. ile onların iç mimarı ve müteahhit asli kusurlu olarak bulundu. İç mimar tutuklandı, müteahhide serbest kontrol verdiler. S.K. ve M.P. de firari” dedi. İddianamenin hazırlandığını belirten Göksu, firarilerin “olası kastla öldürmek”ten yargılanacaklarını belirtti.

85 MİLYAR DOLAR RANT



İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yengeç kentsel dönüşüme değinerek “Kentsel dönüşümler sadece rantı yüksek bölgelerle kalmıştır. Son 12 yılda İstanbul’da riskli olduğu iddiasıyla dönüştürülen yapının yüzde 13 olmasına karşın yaratılan bağımsız bölüm yüzde 85 artmıştır. Kentsel dönüşüm ile sağlanan rant gelirinin 85 milyar dolar civarında olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm adı altında deprem hazırlığı iddiaları safsatadır” ifadelerini kullandı.