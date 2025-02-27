İmralı Heyeti ne zaman açıklama yapacak? Öcalan çağrısında ne diyecek?
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) vekilleri Pervin Buldan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere toplam 7 kişi, Perşembe günü İmralı adasında PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşecek. Peki, İmralı Heyeti ne zaman açıklama yapacak? Öcalan çağrısında ne diyecek?
DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Perşembe günü yapılması beklenen İmralı heyetinin açıklaması öncesinde Diyarbakır ve Van'da 'geniş katılımlı toplantı' çağrısında bulundu. Peki, İmralı Heyeti ne zaman açıklama yapacak? Öcalan çağrısında ne diyecek?
İMRALI HEYETİ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
DEM Parti Van, İmralı heyetinin açıklamasını saat 17:00'de kent meydanında, DEM Parti Diyarbakır, Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı'nda kurulacak dev ekranlardan takip edecek.
PKK LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN AÇIKLAMA YAPACAK MI?
İmralı heyeti, bugün adadan dönüşlerinin ardından saat 17:00'de bir açıklama yapacak. Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kurulacak ve açıklamanın bu ekranlardan canlı yayınlanması sağlanacak. Demokratik Toplum Kongresi (DEM) yetkilileri, Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıyı "yeni bir hayat başlayacak" şeklinde tanımlıyor. Ayrıca, DEM, açıklamanın görüntülü olarak yapılmasını talep etti.
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