İmralı heyetinin yeni üyesi belli oldu

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM'nin eski Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yerine İmralı heyetine eklenen yeni isim belli oldu.

DEM Partili Pervin Buldan ve zaman zaman Ahmet Türk'ün de yer aldığı heyetin yeni ismi Mithat Sancar oldu.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, DEM Parti yetkilileri yürüttükleri müzakere sonucu Mardin Milletvekili Mithat Sancar'da karar kıldı.





Heyet, terör örgütü PKK'nin lideri Öcalan'la İmralı'daki son görüşmesini 21 Nisan'da yapmıştı.