İmralı sürecinde yeni aşama: Terör örgütü beklenen kongreyi yaptı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 07:55

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısının ardından terör örgütü, “silah bırakma kararının” çıkmasının beklendiği kongresini 5-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiğini açıkladı. AKP kaynakları, örgütün kararlarını bir iki gün içinde kamuoyuna açıklayacağını ifade ederken; parti kurmaylarından da eleştiriler dile getirilmeye başlandı. Milliyetçi kökenli AKP’liler terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” verilmesine yönelik iddialardan endişelendiklerini ifade ediyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ve ardından terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı “Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” çağrısıyla başlayan İmralı sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Süreçle beraber Öcalan’ın serbest bırakılmasını da içeren “umut hakkı” tartışmaları gündeme gelirken, Adalet Bakanlığı da İmralı heyeti ile görüşmelerin paralelinde “infaz yasası” değişikliği üzerinde çalışıyor. Denetimli serbestlik ve şartlı tahliye uygulamalarını da kapsayan değişikliğin yapılması için terör örgütü PKK’nın kongresini gerçekleştirip, silah bıraktıklarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyordu. AKP kaynakları, örgütün kararlarını bir iki gün içinde kamuoyuna açıklayacağını ifade ederken; terör örgütü dün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kongresini 5-7 Mayıs’ta yaptığı ifade eden örgüt, kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Örgütten gelen açıklamada “Yurtsever halkımızı ve demokratik dostlarımızı her alanda kahraman şehitlerimizi anmaya ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için mücadeleyi daha da yükseltmeye çağırıyoruz” denilmesi de dikkat çekti. Örgütün ilerleyen günlerde kararlarını açıklaması bekleniyor.

*‘KAMUOYUNU RAHATLATACAK AÇIKLAMALAR YAPILMALI’*

Bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına “Süreç hakkında konuşmayın. Sürece zarar verecek açıklama yapmayın” talimatı verdiği öne sürüldü. Ancak, partiden sürece ilişkin eleştiriler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Milliyetçi kökenli AKP’liler Öcalan’a “umut hakkı” verilmesine yönelik iddialardan endişelendiklerini ifade ederken, bazı partililerse söz konusu iddiaların partiye seçmen kaybettireceğini belirtiyor. Sahada sürece yönelik ciddi tepkiler olduğuna işaret eden AKP kaynakları, “kırmızı çizgilerden taviz vermeden terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi gerektiğini” savunuyor. Seçmenin partiden uzaklaştığının altını çizen AKP kurmayları, süreçle ilgili endişelerin giderilmesi için kamuoyunu rahatlatacak açıklamalar yapılması gerektiğini kaydediyor.