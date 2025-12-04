İmralı ziyareti sonrası komisyon ilk kez toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştirecek.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı.

21 Kasım'daki komisyon toplantısında alınan kararla 24 Kasım'da AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmişti. CHP ve Yeni Yol grubu, İmralı'ya heyet göndermeyi reddetmişti.

ÜYELERİN BİLGİLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Komisyon heyetinin İmralı ziyaretinin ardından ilk kez yapılacak toplantıda, Öcalan ziyareti konusunda komisyon üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bu süreçte komisyon üyesi AKP'li milletvekilleri komisyon raporunu çalışmak üzere bir araya gelirken, MHP'li milletvekilleri partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran "Terörsüz Türkiye" raporunu tamamladı.

Komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında, 19. toplantısını, bugün saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapacak.