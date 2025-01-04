İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi? Ahmet Türk'ten kritik açıklama
Yeni başlayan sürece dair açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısından sonra DEM Parti heyetinin İmralı’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmesiyle başlayan süreç devam ediyor.
Ziyaretin ardından Bahçeli ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le birlikte DEM Parti heyetinin içinde yer alan Ahmet Türk’le yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.
"BU BİR BAŞLANGIÇ"
Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Türk, Bahçeli ile yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirterek "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" dedi.
"İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİNDE..."
Türkiye'nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını söyleyen Ahmet Türk, şunları kaydetti:
"Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."
Genel af tartışmalarına dair de konuşan Türk, "Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- HTŞ ile PKK/YPG arasında görüşme
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- Araştırma: Mavi göz geni tek bir atadan geliyor
- Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi
- Tolga Akalın'dan Akşener'e çok sert sözler!
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!