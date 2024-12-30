DEM Partili Buldan ve Önder'den yeni 'İmralı' açıklaması

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:27

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:54

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, 28 Aralık Cumartesi günü 21 yıldır İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretleri ve tartışmalar üzerine Buldan ve Önder'den ikinci bir açıklama geldi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan "Buldan ve Önder'in bilgilendirmesi" olarak duyurulan açıklamada şöyle denildi:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

'HAZIRIM' MESAJI

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı ziyaretinin ertesi günü DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Öcalan'ın mesajı iletilmişti. Buna göre "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" diyen Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı vermişti.