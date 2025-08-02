İmzalar atıldı... Türk Harb-İş Şube Başkanı'ndan tepki: 'TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yönetimi istifa etmeli'

Kamu Çerçeve Protokolü’nde anlaşma sağlandı.

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imza attı.

TEPKİ GECİKMEDİ

İmza sonrası TÜRK-İŞ üyesi Türk Harb-İş Sendikası'ndan tepki geldi.

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, "Bu oyunun içerisinde olan başta TÜRK-İŞ Ve HAK-İŞ yönetimi olmak üzere tüm bu olup bitenleri bile bile imza atacak tüm Genel Başkanlar istifa etmelidir" açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK BİR SKANDAL VARDI ORTADA"

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Bugün protokolü imzalayacak olan sendika yöneticileri üyelerine karşı ağır sorumluluk içerisindedirler. Çünkü; bildiğiniz üzere 18 Temmuz 2025 tarihinde Hükümetle yapılan görüşmeler sonrasında 1 Eylülden itibaren Yüzde 16,67’ye ücret artışında anlaştık diyerek üyelerine duyuran, resmi evrakları gönderen Türk İş ve Genel Merkez yöneticilerimiz daha sonra Bakanlık teklifini geri çekti demişlerdi. Ardından 30 Temmuz tarihinde Bakanlık bu durumu açık bir şekilde yalanlamış ve sendikaların bilerek kamuoyunu yanılttıklarını açıklamışlardı.

"BAKAN BEY İSTİFAYA ÇAĞRILMALIYDI"

Burada her iki taraf açısından da bakıldığında büyük bir skandal vardı ortada. Birincisi, eğer hükümet gerçekten 16,67’yi teklif ettiyse 1 Eylül’de vereceğini de vaat ettiyse bunun hükümet açısından devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı netti. Bu kabul edilebilir bir şey değildi ve daha sert tepki gösterilmeli hatta Bakan Bey dahil sorumlular istifaya çağrılmalıydı ama ısrarlı taleplerimize rağmen enteresan bir şekilde günlerce bu yapılmadı. O noktada akıllara kendi tarafımız açısından şu soru geliyor; Görüşmeleri yürüten sendika yetkilileri (sonradan gördüğümüz üzere el yazısı ile not kağıdına yazılan) Hükümetin verdiği teklifi ya anlamadılar ya anlamak istemediler ya da karşılıklı olarak bir oyun içinde işçiyi kandırıyorlardı.

O nedenle taraflar çok net bir şekilde kamuoyuna çıkıp hesap verecek şekilde, şeffaf olarak açıklama yapmak zorunda iken bu yapılmadan Türk İş adına Ergün Atalay 18 Temmuz 2025 günü 1 gram geri atmam diyerek kamuoyuna basın açıklaması yapmakla yetindi. Ancak ardından yapılan görüşmelerde ortaya çıktı ki ortada olan bu skandalı örtbas etmek için kendilerini kurtarma adına oyun çevirmektedirler.

Şöyle ki; bildiğiniz üzere Kamu Çerçeve Protokolü sonrasında her sendika ayrıca kendi sözleşmesini imzalayacak. Şu an birçok sözleşmenin süresi dolmuş vaziyette o nedenle grev kararları alınıyor. Ancak görülüyor ki 19 Temmuz günü hükümet ile külliyede yapılan görüşmelerde sendika tarafı yöneticiler 16,67 de yaşanan büyük SKANDALDAN dolayı kendi itibarlarını kamuoyu önünde kurtarmak, rezil olmamak adına KÇP sonrası sözleşmelerde alınabilecek haklara karşılık 50TL’ye ve yüzde 11’e evet demişlerdir. Bu noktada işçinin kaybı yalnızca ilk altı ayda 3-4 puan değildir. İki yıl toplamında yüzde 25 civarında kayıp ve en önemlisi verilen sözler doğrultusunda kendi sözleşmelerinde alınması gereken ilave haklardan mağduriyettir.

Dün Ankara’da yapılan bizlerinde katıldığı toplantılarda işçilerin ve yerelde şube başkanların çoğunluğunun onaylamadığı Kamu Çerçeve Protokolü tamamen teslimiyetçi bir mantıkla “imzalamazsak hükümet ilave bir lira vermeyecek, bu nokta artık duvar ve tüm sözleşmeleri grev yasakları ile Yüksek Hakem Kuruluna götürecek. O nedenle imzalamak zorundayız” denilerek dayatmalarla protokol kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.

"İSTİFA ETMELİDİR"

O nedenle yıllardır emek mücadelesinin içerisinde olan bir şube başkanı olarak söylemek isterim ki; Tamamen siyasi ortamın getirdiği baskı, tehdit, kendi yaptıkları hata üstüne hataları örtmek ve kişisel çıkar nedenleri ile yöneticilerimiz bu protokolü işçinin onayı olmadan imza altına alıyorlar. O nedenle de bu oyunun içerisinde olan başta Türk İş Ve Hak iş Yönetimi olmak üzere tüm bu olup bitenleri bile bile imza atacak tüm Genel Başkanlar İSTİFA Etmelidir."