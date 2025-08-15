İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı. Peki, İnan Güney kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney kaç yaşında, nereli? İnan Güney neden gözaltına alındı?

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu, Örnektepe'de doğdu. Liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı.

İNAN GÜNEY'İN SİYASİ KARİYERİ

Güney, 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarına katıldı. 2011-2014 yılları arası CHP Beyoğlu İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2019-2024 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP grup yöneticisi olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığına aday gösterildi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimler sonucunda %49,22 oranında oy alan Güney, yeni belediye başkanı olarak seçildi.

İNAN GÜNEY EVLİ Mİ?

İnan Güney'in Ayşen Güney ile olan evliliğinden üç kızı vardır.

İNAN GÜNEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”