İnan Güney'dan 'Gazze' tepkisi: 'Suskunluğa, kayıtsızlığa ve adaletsizliğe lanet ediyorum'

29.08.2025 13:16:00
Haber Merkezi
Tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, "Hücremdeyim. Bir yanda çocukların olduğu ama çocukluğun olmadığı Gazze’de açlıkla boğuşan, katledilen Filistinli çocuklar. Bir yanda Avrupa’da 'domates savaşı' adı altında yerlere saçılan tonlarca gıda. Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor. Bu suskunluğa, kayıtsızlığa ve adaletsizliğe lanet ediyorum" dedi.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından İspanya'daki domates savaşı etkinliğine tepki gösterdi.

Güney şunları kaydetti:

 

"Hücremdeyim. Bir yanda çocukların olduğu ama çocukluğun olmadığı Gazze’de açlıkla boğuşan, katledilen Filistinli çocuklar. Bir yanda Avrupa’da 'domates savaşı' adı altında yerlere saçılan tonlarca gıda. Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor. Bu suskunluğa, kayıtsızlığa ve adaletsizliğe lanet ediyorum!"

