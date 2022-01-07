İnce: Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa biz iş birliği yaparız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ''Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa, biz iş birliği yaparız. Seçimlerde 50+1 almak için var gücümüzle çabalayacağız'' dedi.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Aksaray'a geldi. Program öncesi bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, partisinin ilkelerini anlattı.
İnce, şu ifadeleri kullandı:
''Parti olarak bizim 6 tane ilkemiz var. Atatürk’ü tartışan, eleştirenle ve problemi olanla, bizim işimiz olmaz. Terörün her türlüsünü kınamak şartıyla PKK, IŞID ve FETÖ aklınıza ne geliyorsa. Bunların hepsini kınayacaksınız, bizim iş birliği yapmamız için. Rant elde etmeyeceksin ve ayrımcılık yapmayacaksın. Bizim ilkelerimiz bunlar. Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa, biz iş birliği yaparız. Seçimlerde 50+1 almak için var gücümüzle çabalayacağız"
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