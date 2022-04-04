İnce'den konutta KDV tepkisi: Bunlar fakir fukarayı soyuyorlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bunların insafı yok, vicdanı yok, yüreği yok! Bunlar fakir fukarayı soyuyorlar. Ey Ak Parti’ye oy veren sevgili kardeşim, bu soyguna dur demek senin elinde" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajıyla konutta yapılan KDV düzenlemesi arkasındaki gerçeği anlattı. İnce, yapılan düzenleme ile fakirden alınıp zengine verildiğini dile getirdi. İnce, düzenlemeyi şöyle anlattı:
ZENGİNE KAR SAĞLANDI
“Konutta yapılan KDV düzenlemesi ile fakir fukaraya nasıl kazık atıldığını bir öğretmen olarak size anlatmak istiyorum. Nişantaşı’nda 200 metrekare lüks bir konutunuz var. Değeri 10 milyon TL. Buna ödeyeceğiniz KDV yüzde 18’di. 1 milyon 800 bin TL KDV ödüyordunuz. Yeni yapılan düzenleme ile 150 metre karesine yüzde 8 KDV yani 600 bin TL, 50 metrekaresine yüzde 18 KDV; 450 bin TL bin TL ödeyeceksiniz. İkisinin toplamı 1 milyon 50 bin TL. 1 milyon 800 bin TL ödüyordu; 1 milyon 50 bin TL ödeyecek. Yani lüks konut sahibi 750 bin TL kar edecek. Türkiye’de 100 konut varsa, 99’u 150 metrekarenin altında, yüzde 1’i 150 metrekarenin üzerinde. Yani mutlu azınlığa 750 bin TL kar sağlandı.
KDV indirimi hiçbir şeyi çözmez, çözmedi. Çözüm üretim ekonomisine geçmekte! pic.twitter.com/UKhCN3cmJ3— Muharrem İNCE (@vekilince) April 3, 2022
GECEKONDU EVİ OLAN DAHA FAZLA KDV ÖDEYECEK
“Bir gecekondu da eviniz var. Evin değeri 500 bin TL, buna ödenen KDV 1 ile 18 arasında değişiyordu. 150 metrekarenin altındaki bu konut Nişantaşı’nda ise yüzde 18 ödüyordunuz. Bir gecekondu mahallesinde ise yüzde 1 ödüyordunuz. Yüzde 1 ödediğinizde 5 bin TL ödüyordunuz. Şimdi ayrım yapılmaksızın yüzde 8 KDV geldi. Yani 5 bin TL ödüyordunuz 40 bin TL oldu. 35 bin TL fazla ödeyecek! Kim? Fakir fukara. İşte fakirden alıp zengine vermek böyle bir şeydir. Bunların insafı yok, vicdanı yok, yüreği yok! Bunlar fakir fukarayı soyuyorlar. Ey Ak Parti’ye oy veren sevgili kardeşim, bu soyguna dur demek senin elinde.”
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