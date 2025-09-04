'İncelemeye' katılmadılar: Avukat atandı! İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.

İmamoğlu'nun avukatları "tutukluluk incelemesine" katılmayacaklarını bildirerek dilekçe verdi.

Mahkeme ise İstanbul Barosu'ndan avukat talep etti.

Baronun görevlendirdiği avukatın katılımıyla tutukluluk incelemesi tamamlandı.

İmamoğlu'nun da katılmadığı tutukluluk incelemesine ilişkin kararda mahkeme, gereğinin yapılması için başsavcılığa yazı yazarak avukatların katılmadığını bildirdi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme, incelemesinin sonucunda Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün ile incelemesi yapılan diğer isimlerin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

