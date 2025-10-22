Cumhuriyet Gazetesi Logo
''İncinmişsin' dedi'' videosuyla fenomen olmuştu: Kamyonda ölü bulundu

22.10.2025 16:48:00
“İncinmişsin' dedi” videosuyla fenomen olan 42 yaşındaki Hasan Fehmi Kara, Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içerisinde ölü bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi kamyon içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Fehmi Kara'ya (42) ait olduğunu belirledi.

''İNCİNMİŞSİN' DEDİ'' SÖZLERİYLE FENOMEN OLMUŞTU 

Sosyal medyada ''incinmişsin dedi' sözleriyle tanınan "Hasan Abi" olarak da bilinen Kara'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

