İncirlik'te siren sesleri: MSB 'yanlış alarm' açıklaması yaptı

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri duyuldu. Tedirgin eden sesler üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir bildirimde bulundu.

Bakanlık kaynakları İncirlik Üssü'ne yönelik herhangi bir saldırı veya üste olumsuz bir durum olmadığını, siren seslerinin yanlış alarmdan kaynaklı olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'ın hedef alan saldırılarına Tahran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermesinin ardından Adana'daki İncirlik Üssü de yeniden tartışma konusu olmuştu.

Tahran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'dan atıldığı olduğu öne sürülen ve Türk hava sahasına girmesiyle NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füzelerin hedefinin İncirlik Üssü olduğu iddia edilmişti.

İran makamları ise iddiaları kesin bir dille reddederek "Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadığını" vurgulamış ve konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulması çağrısında bulunmuştu.