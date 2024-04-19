İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:33
İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın!
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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu yangının büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Söndürme çalışmaları tamamlanınca, yangının çıkış nedeni araştırılıp zarar tespiti yapılacak" dedi.


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