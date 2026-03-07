İnfaz düzenlemesi için Ankara kulisleri hareketli: 12. Yargı Paketi ramazan sonrasına kaldı

İktidar kaynakları, hazırlıklarını sürdürdüğü 12.Yargı Paketi için ramazan ayı sonrasını işaret ediyor. AKP’de teknik çalışmalar hızlanırken, muhalefet paketin kapsamlı bir reform yerine “parça parça düzenlemelerden oluşacağı” endişesini dillendiriyor. Ankara kulislerinde ise özellikle ceza infaz sistemine ilişkin değişiklikler öne çıkıyor.

Cezaevlerindeki doluluk oranının azaltılması ve bazı gruplara yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği konuşulurken, pakette yer alabileceği değerlendirilen başlıklar arasında denetimli serbestliğin genişletilmesi, infaz oranlarının değiştirilmesi, Covid düzenlemesinin sınırlı biçimde yeniden açılması ve konutta infaz uygulamasının genişletilmesi bulunuyor.

Kulislerde en çok konuşulan seçeneklerden biri denetimli serbestlik süresinin artırılması.

Mevcut sistemde birçok suç için 1 yıl olan denetimli serbestlik süresinin 2 ya da 3 yıla çıkarılması ihtimali üzerinde duruluyor. Bu modelin temel amacının cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak ve açık cezaevinden tahliyeleri hızlandırmak olduğu ifade ediliyor. Benzer uygulamalar daha önce 2012 ve 2020 yıllarındaki infaz düzenlemelerinde de hayata geçirilmişti.

COVİD DÜZENLEMESİ YENİDEN AÇILABİLİR

Kulislerde gündeme gelen bir diğer başlık ise Covid-19 infaz düzenlemesinin sınırlı biçimde genişletilmesi. 25 Aralık’ta yapılan düzenleme ile kapsam büyük ölçüde kapanmış olsa da, şu gruplar için dar kapsamlı bir genişleme ihtimalinin değerlendirildiği ifade ediliyor: 31 Temmuz 2023 sonrası açık cezaevine çıkan hükümlüler, önceki düzenlemelerde kapsam dışında kalan bazı gruplar.

KONUTTA İNFAZ SEÇENEKLERİ GENİŞLETİLEBİLİR

Paket kapsamında konuşulan bir başka model ise konutta infaz uygulamasının genişletilmesi. Özellikle şu gruplara yönelik düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor:

“ - Hasta hükümlüler

- İleri yaş grubu (70–75 yaş ve üzeri)

- Küçük çocuklu kadınlar.”

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER DE GÜNDEMDE

12. Yargı Paketi kapsamında konuşulan bir başka başlık ise suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezai yaptırımların artırılması. Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, özellikle suç örgütlerinin çocukları suçlarda kullanmasının önüne geçmek amacıyla mevcut cezaların daha da artırılması ve çocukların suç ortamından uzaklaştırılmasına yönelik yeni düzenlemelerin pakete eklenmesi üzerinde duruluyor.

Yetkililerin, çocukların suç işledikten sonra da rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve yeniden topluma kazandırılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Bu kapsamda çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına yönelik yaptırımların ağırlaştırılması seçeneği üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

TAPU İŞLEMLERİNDE AVUKAT ZORUNLULUĞU PLANI

Yeni pakette, olası dolandırılma vakalarının önüne geçilmesi için hükümler de yer alacak. Bu kapsamda bazı işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirilecek. Özellikle belirli bir tutarın üzerindeki tapu işlemlerinde avukat sorumluluğu getirilmesi seçeneğinin değerlendirildiği ifade ediliyor. Bu modelle birlikte hem işlemlerin hukuki güvenliğinin artırılması hem de savunma mekanizmasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK

Ancak kulislerde dile getirilen bu başlıkların henüz resmi bir yasa teklifine dönüşmediği belirtiliyor. AKP kurmayları teknik çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, bazı düzenlemelerin 12. Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine getirilebileceği değerlendiriliyor.