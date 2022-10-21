İngiliz Savunma Bakanı Wallace aday olmayacağını duyurdu

21 Ekim 2022 Cuma, 16:02

İngiltere Başbakan Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından Londra'da yeni Başbakanın kim olacağı tartışılıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni Başbakanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu.

Savunma Bakanı olarak görevde kalacağını belirten Wallace, "Ben sadece savunma bakanı olarak insanları güvende tutmak için en iyi katkıyı sunacağımı düşünüyorum. Yapmakta olduğum işe devam etmek istiyorum" dedi.

Wallace, İngiltere'nin, karşı karşıya olduğu "çok acil güvenlik endişelerini kimin kabul edeceğini" ve "savunmaya yatırım yapma kararını kimin alacağını" dikkatle düşünmesi gerektiğini söyledi.

Wallace, "Adımı aday olarak öne çıkarmayacağımı kayda geçirmek isterim. İngiltere Savunma Bakanı olmaktan onur duyuyorum. Ulusal güvenlik olmadan, ekonomik güvenlik olmaz" diye konuştu.

"JOHNSON'A DESTEK VERECEĞİM"

Wallace, Başbakanlık yarışında Boris Johnson'ı destekleyeceğini belirtti.

Wallace, "Şu anda Boris Johnson'a destek vereceğim" dedi.

Liz Truss, yaklaşık 1,5 ay görevde kaldıktan sonra istifa etmişti.

Liz Truss'ın yerine Penny Mordaunt, Rishi Sunak ve eski Başbakan Boris Johnson'dan birinin gelmesi bekleniyor.