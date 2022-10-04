İngiliz turist yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

04 Ekim 2022 Salı, 18:56

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi.

İngiltere'den Fethiye tatile gelen Frank Lally, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıktı.

Hazırlıklarının ardından atlayış yapan yapan Lally, kısa süre sonra kayalık alana düştü.

İngiliz pilotun düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sedyeye alınan Lally, bölgede hazır bekletilen ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lally, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.