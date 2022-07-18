İngiltere Başbakan Adayı Mordaunt'tan Türkiye çıkışı: Türkiye'nin AB üyeliğini engellememiz mümkün değildi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:49

İngiltere'de Başbakan adayı Penny Mordaunt, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımını engellemesinin mümkün olmadığı yönündeki kötü şöhretli yanlış iddiasını yineleyerek veto hakkının kullanılmayacağı konusunda ısrar etti.

The Independent Türkçe'nin haberine göre Penny Mordaunt, AB anlaşmasının yeni üyeleri engelleme hakkı verdiğine dair "asıl gerçekleri" görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Mordaunt'a, ayrılma kampanyasının Türkiye'den gelecek göçmenlere dair alarma geçirmeye çalıştığı 2016 Brexit referandumu sırasında verdiği bir röportaj hatırlatıldı. Mordaunt, "Klip, konuyu gördüğüm şekilde dile getiriyor" cevabını verdi.

'BRİTANYA HALKININ SÖZ HAKKI YOKTU'

BBC'nin Sunday Morning programında, Penny Mordaunt'a, AB anlaşmasının 49. maddesinin bloğa katılan herhangi bir ülkeye veto hakkı verdiği ifade edildi.

Mordaunt ancak, kritik faktörün eski Başbakan David Cameron'un Türkiye'ye verdiği, ülkenin AB'ye katılmasını istediği yönündeki sinyal olduğunu savunarak, "Britanya halkının söz hakkı yoktu" diye konuştu.

Mordaunt, "David Cameron, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin AB'ye katılımını destekleyeceğine dair taahhütlerde bulunmuştu. Bir anlaşmada bir hükmün olması, Birleşik Krallık'ın bunu kullanabileceği anlamına gelmez. Cameron'ın kilit bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye verdiği taahhütlerde hükümet politikasının ne olduğu konusuna geri dönmek çılgınlık olurdu" dedi.

CAMERON NELER DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Cameron, kamuoyuna Türkiye'nin AB'ye katılımının yakın gelecekteki bir olasılıktan ziyade onlarca yıl uzakta olduğuna inandığını söylemişti.

Cameron'un, Türkiye'den gelecek ve güvenlikle ilgili sonuçları olacak bir tepkiden kaçınmak için, bir başka AB ülkesinin kendi veto hakkını kullanacağını bilerek, Birleşik Krallık'ın veto hakkını harekete geçirmeyeceği izlenimi uyandırdığına inanılıyor.