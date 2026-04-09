İnşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve bir süredir yapımı duran inşaat halindeki binayı kontrol etmek için gelen bir çalışan bodrum katta merdiven boşluğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Çalışanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasında şahsın üzerinde bir miktar nakit para ile banka kartları çıkarken her hangi bir kimlik çıkmadı. 30’lu yaşlarda olduğu değerlendirilen cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliğinin tespit edilmesi amacıyla parmak izi örneği alındı