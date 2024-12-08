İnşaat işçisi 3. kattan asansör boşluğuna düştü
Adıyaman’da bir inşaat işçisi 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Adıyaman’da bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatın 3. katından asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, Altınşehir Mahallesi'ndeki Savfan Kız Yurdu yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. isimli işçi, dengesini kaybederek 3. kattan asansör boşluğuna düştü.
Yaralanan işçiye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Hüseyin A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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