İnşaat işçisi arkadaşının üzerine düştü: 2 yaralı
Samsun'da inşaat işçisi Seyit K., merdivenden çıkarken dengesini kaybedip arkasından gelen arkadaşı Servet A.'nın üzerine düştü. Yaralanan iki işçi, hastaneye kaldırıldı.
Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde Seyit K., işçi olarak çalıştığı inşaatın içindeki merdivenden dengesini kaybedip arkadaşı Servet A.'nın üzerine düştü. İki işçi merdivenden yuvarlanıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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