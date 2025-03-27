İnşaat işçisi bulunamıyor
Türkiye büyümesinin lokomotifi inşaatta bir süredir eleman bulunamıyor. Eleman sorununun birkaç yıldır devam ettiğini belirten Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİ DER) Başkanı Hakan Şişik, “İşçi sıkıntısı için öncelikle meslek liseleriyle koordineli projeler geliştirilmeli” dedi.
Önce pandemi daha sonra da 6 Şubat depremleriyle sorunun zirve yaptığını dile getiren Şişik, şunları söyledi: “Yurtdışına giden işçilerin sayısında artış vardı. Deprem bölgesine giden işçilerle birlikte bugün bir işçinin yevmiyesi 4 bin 500 TL’yi buldu. Deprem bölgesinde ise rakam 7 bin lirayı geçiyor. Bölgeden İstanbul’a gelen işçiler ise bizden bu rakamları talep ediyorlar. Bu da maliyetlerimizi artırıyor. Ayrıca yeni jenerasyon diğer emek yoğun sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörüne de girmek istemiyor. Çözüm için meslek liseleriyle koordineli projeler geliştirilmeli. AYİ DER olarak biz de böyle bir proje için çalışmalar yapıyoruz. Ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı yetiştirmeliyiz.”
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