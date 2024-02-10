İnşaat ve tekstil işçilerinin direnişine polis engel oldu: Hak aramaya izin yok

Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:49

Güncelleme: 10.02.2024 - 13:49

İstanbul’da hakları için mücadele eden emekçiler kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Akar Grup, Reis Elektrik ve Başakşehir Belediyesi ortaklığıyla inşa edilen ‘Yuvam Bahçeşehir’ projesi inşaatında çalışan üyelerinin haklarının ödenmediği gerekçesiyle eyleme başlayan İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) işçileri 4 gün boyunca Başakşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Belediye binası önünde eylem yapan işçiler dün eylemlerinin 4’ncü gününde polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda işçi gözaltına alınırken, sendikanın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin haklarının aranmasının engellendiğine dikkat çekildi. Belediyenin işçilerin haklarının gasp edilmesine göz yumduğuna da vurgu yapılan açıklamada, belediye temsilcisiyle yaptıkları görüşmede kendilerine “Patronu tanırım, aramız iyi. Sendikayı tanımam” denildiği de iddia edildi.

ÖZAK İŞÇİLERİNİN ÇADIRINA YASAK!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özak Tekstil işçileri sendika baskısı ve işten atmalara karşı başlattıkları direnişi geçen günlerde İstanbul’a taşıdı. Aylardır sürdürdükleri direnişi 23 Ocak’tan beri Zeytinburnu’nda bulunan Özak Holding’in önüne çadır kurarak sürdüren işçilere dün, Zeytinburnu Kaymakamlığı’nın ilçe genelinde koyduğu 7 günlük eylem yasağı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

Bunun üzerine Başakşehir’de bulunan Özak Tekstil Fabrikası önünde toplanan işçiler burada bir açıklama yapmak istedi. Ancak bu açıklamaya da polis izin vermedi ve işçiler gözaltına alındı. Özak İşçilerinin örgütlendiği, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Özak Holdingin bulunduğu Zeytinburnu Kaymakamı’nın bugünkü yasak kararından sonra Özak Tekstil Fabrikası’nın bulunduğu Başakşehir Kaymakamı da eylem yasağı kararı aldı. Sendika temsilcilerimiz ve işçiler gözaltına alındı. Devletin bütün güçleri Özak işçilerinin karşısında” ifadeleri yer aldı.

Tuzla tersanesinde çeşitli firmalar bünyesinde çalışan işçiler de bugün düşük zamlara karşı eylem yaptı. Farklı firmalarda çalışan işçiler düşük zamlara tepki gösterdi. En az yüzde 35 zam istediklerini belirten işçiler grev yaptı. İşçiler Sedef ve Sefine tersaneleri önüne yürüdü. Yalova Altınova’daki tersane işçileri de bugün düşük zamlara karşı eylem yaptı.