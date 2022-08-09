İnşaata araç girişini engellemeye çalışan çevrecilere 'çalışma hürriyetini ihlal' etmekten işlem

09 Ağustos 2022 Salı, 18:07

Marmaris’te yapılmak istenen Sinpaş Kızılbük Projesi, hakkında mahkemenin verdiği inşaatın durdurulması kararının ardından dün, belediye ekipleri tarafından mühürlenmişti. İnşaatın mühürlenmesine rağmen bugün inşaat alanına inşaat araçlarının girdiğini gören çevreciler, duruma engel olmak için inşaat alanının girişini zincirleyerek nöbet başlattı.

Çevrecilerin, inşaat alanına girişleri engellemesi üzerine polis ekipleri çevrecileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan çevrecilerin avukatları, çevreciler hakkında “çalışma hürriyetini ihlal” etmekten işlem yapıldığını belirtti.

Gözaltına alınan çevrecilerden H.Ş ifadesinde yaşananlara ilişkin şunları belirtti:

Milli Parklar Sinpaş’ın mülkü değildir. Amacımız hakkımızı korumaktır. İnşai faaliyetin devamını engellemektir.

“KAMYONLAR, İNŞAİ FAALİYETE YÖNELİK EKİPMANLAR BU KAPIDAN İÇERİ ALINMAKTADIR”

Orman Müdürlüğü tarafından kapı girişine asılan `giriş-çıkış yasak' levhası bulunmaktadır. Bu levha yaklaşık 1-2 aydır bulunmaktadır. Bu levha durmasına rağmen Sinpaş’a ait kamyonlar, inşai faaliyete yönelik ekipmanlar bu kapıdan içeri alınmaktadır.

“MİLLİ PARK'A AİT MEMURLUK GÖREVİNİ, SİNPAŞ KIZILBÜK GÖREVLİLERİ KULLANMAKTADIR”

Milli Park görevlisi kapıda yoktur. Kapıda sadece Sinpaş’a ait güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Milli Park'a ait memurluk görevini, Sinpaş Kızılbük görevlileri kullanmaktadır. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/4866 soruşturma nolu dosyasında verdiğim ifadede de bu husus bildirilmiş, karşı şikayetlerim yazılmıştır. Bu ifademi de ayrıca tekrar ederim. Sinpaş Kızılbük görevlileri kamu görevlisi sıfatını kullanmakta, Milli Parklara ait giriş kapısında Milli Parklar memuru yerine koymaktadır. Kamu görevini usulsüz üstlenmektedirler.

“BİZ KİLİDİN ÜZERİNE KİLİT VURDUK”