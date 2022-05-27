İnşaatta 4 metreden düşen işçi yaralandı

Bursa'da montajını yaptığı hazır beton kolonunun yerinden çıkmasıyla 4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi yaralandı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 15:39
İnşaatta 4 metreden düşen işçi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'ndeki inşaatta meydana gelen olayda işçi, vinçle hazır beton kolonlarının montajını yaparken yerinden çıkan kolonla birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


İşçi Bursa

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