İnşaattan kablo çaldılar, polisten kaçamadılar
Kırşehir’in Mucur ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları inşaattan çalan şahıslar, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binadan piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloların çalındığı ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti.
Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik takip ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.A., İ.N., ve S.T. olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, çaldıkları kabloları bakır haline getirerek satmaya çalıştıkları tespit edildi. Emniyet ekipleri, şüphelileri fiziki ve teknik takiple adım adım izleyerek saklandıkları adresi belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'