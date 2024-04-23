Kırşehir’de motosiklet gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de bıçak zoruyla motosiklet gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'nde bir kişinin bıçak zoruyla motosikletinin gasbedildiği ihbarı üzerine bazı adreslere düzenledikleri operasyonda şüpheliler S.C. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.
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