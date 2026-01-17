İnsan Hakları Derneği: Mehmet Murat Çalık serbest bırakılmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, cezaevelerinde hasta hükümül ve tutuklura ilişkin açıkla yaptı. Açıklamada, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla cezaevlerindeki toplam 402 bin 14 kişiden 63 bin 905’inin tutuklu statüsünde olduğu kaydedildi.

"Bu kişiler yargı süreci henüz tamamlanmamışken başta özgürlüğün kısıtlanması olmak üzere pek çok insan hakları ihlallerine maruz bırakılmakta, yargılama sonucu beraat eden veya tutukluluk süresi verilen cezaların infaz sürelerini aşan ve devletten alacaklı olarak tahliye edilen pek çok mahpus bulunmaktadır. Haksız tutuklulukları boyunca hapishanede geçirdikleri süre hayatlarından ve özgürlüklerinden çalınmakta, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olunmaktadır" denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"HASTA MAHPUSLARIN SAĞLIĞA VE TEDAVİYE ERİŞİMLERİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

"Beylikdüzü Belediye Başkanı iken siyasi saiklerle tutuklanan kanser hastası Mehmet Murat Çalık gibi hapishanelerde tutulan önemli sayıda tutuklu hasta mahpus ise, henüz cezaları yargı tarafından kesinleştirilmediği halde, özgürlüklerinin yanında sağlığa erişim haklarından da mahrum bırakılmakta, yaşam hakları göz göre göre riske atılmaktadır. Siyasi saiklerle verilen tutuklama kararları yanında, hasta mahpusların sağlığa ve tedaviye erişimleri önündeki engeller kaldırılmalı ve serbest bırakılarak tedavi imkânlarına erişimleri sağlanmalıdır. Soruna kalıcı çözüm için, ilgili mevzuat, hiçbir şarta bağlı olmayacak, ayrımcılık ve keyfiyete izin vermeyecek ve mahpusların sağlık ve yaşam haklarını esas alacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, hiçbir tutuklama nedeni yokken, daha önce geçirdiği lösemi ve lenfomanın hapishane koşullarında nüks edebileceği bilinmesine rağmen tutuklanan Mehmet Murat Çalık; tutuklandığı 23 Mart 2025’ten bu yana aşırı kilo kaybetmesine, tiroit ve kalp hastalıklarının ilerlediği tespit edilmesine, defalarca anjiyo yapılmasına, kanser hastalığının nüks ettiği şüphesi ile 4 Temmuz 2025’te ve son olarak 14 Ocak 2026 günü ameliyat edilmesine rağmen halen hapiste tutulmakta, bu durum sağlığı yanında yaşamına da ağır tehdit oluşturmaktadır. Avukatlarının açıklamalarından edinilen bilgiye göre; Mehmet Murat Çalık, 19 Mart 2025 ’te İBB’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı ve 23 Mart’ta ciddi sağlık sorunları bilinmesine rağmen tutuklandı. Önce Silivri Kampüs Hapishanesine konulan Çalık, ardından, tedavisinin yürütüldüğü hastanelere, ailesine ve yargılama bölgesine uzak olmasına rağmen İzmir 2 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Çalık, tutuklanmadan önce iki kere kanser tedavisi gördü, Boynundaki kitle nedeniyle 4 Temmuz 2025 tarihinde ameliyat edilen Çalık, ameliyatın ardından hapishaneye geri götürüldü. Ancak gelişen ani sağlık sorunları nedeniyle 9 Temmuz’da hastaneye kaldırıldı ve koroner yoğun bakım servisine alındı. Yapılan anjiyo ardından yeniden hapishaneye götürüldü.Rahatsızlıklarının artması üzerine sevk edildiği İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından verilen sağlık kurulu raporunda; 'akut Myeloid Lösemi (AML M4)' ve 'mukoepidermoid karsinom' tanısı konulduğu ve cezaevi koşullarında kalmasının, lösemi nüksü ve hayatı tehdit edici enfeksiyon riskini artırabileceği belirtilmiş olmasına rağmen hapishanede tutulan Çalık, 14 Ocak 2026 tarihinde kanser şüphesi ile boynundaki kitle nedeniyle yeniden ameliyat edildi ve ardından yine hapishaneye geri gönderildi. Tedavi masadı ile serbest bırakılması talebi ile avukatları tarafından bugüne kadar yapılan başvurulardan ise halen sonuç alınamadı.

''YAŞAM HAKKINA KASTİ BİR SALDIRI HALİNİ ALDI''

Tutuklu kaldığı her anın, sağlığında telafisi imkânsız zararlara yol açacağı görülen Mehmet Murat Çalık’ın, halen hapiste tutulması sağlığı yanımda yaşam hakkına kasti bir saldırı halini almış olup, zaman geçirilmeden serbest bırakılmalıdır. Mehmet Murat Çalık ve bütün hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın! Mehmet Murat Çalık serbest bırakılsın! Tedavi haktır engellenemez."