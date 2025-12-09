İnsan Hakları Günü’nde Anneler filmi

Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, UN Women’in küresel Orange The World kampanyası kapsamında Sarıyer Belediyesi işbirliği ile 10 farklı mutfakta geçen samimi karşılaşmalarla anneliğin çok yönlü deneyimlerini aktaran Avusturyalı yönetmenler Birgit Bergmann ve Oliver Werani imzalı Mütter belgeseli izleyicilerle buluşuyor.



Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı ve insan haklarının evrenselliğini vurgulayan bu özel gösterim herkesin katılımına açık ve ücretsiz.