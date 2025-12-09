Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, UN Women’in küresel Orange The World kampanyası kapsamında Sarıyer Belediyesi işbirliği ile 10 farklı mutfakta geçen samimi karşılaşmalarla anneliğin çok yönlü deneyimlerini aktaran Avusturyalı yönetmenler Birgit Bergmann ve Oliver Werani imzalı Mütter belgeseli izleyicilerle buluşuyor.
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı ve insan haklarının evrenselliğini vurgulayan bu özel gösterim herkesin katılımına açık ve ücretsiz.
İnsan Hakları Günü’nde Anneler filmi
Sarıyer, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde saat 20.00’da Anneler/Mütter filminin gösterimi olacak.
9.12.2025 15:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
