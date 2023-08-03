İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Ünlü market zincirine ilişkin skandal iddia

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:32

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:35

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) marketinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu belirledi.

İMHA EDİLDİ

Ekipler, kontrollerde 25 gıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

"BUNLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yenişehir Mahallesindeki marketlerde rutin kontrollerin yapıldığını ifade eden Serhat Semih Göçer, "Markette yapmış olduğumuz rutin kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Tek tek yaptığımız ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve ürünlerin bozulmuş olduğunu raflarda gördük. Bunların imhası için ürünleri alıyoruz. Bizim görevimiz halkın sağlığını korumaktır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.